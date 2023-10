Forças de Israel intensificam ataques em Gaza nesta sexta-feira

As forças de Israel intensificaram os ataques à Faixa de Gaza na noite desta sexta-feira (27), horário local. "Além dos ataques realizados nos últimos dias, as forças terrestres estão expandindo suas operações esta noite", informou o porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, em entrevista à imprensa.

VEJA MAIS

De acordo com Hagari, os residentes da Cidade de Gaza foram orientados a ir para o Sul da Faixa de Gaza. "Estamos preparados em todas as frentes para preservar a segurança de Israel", declarou. "Estamos comprometidos com a tarefa nacional do retorno dos reféns", completou.

Por causa dos intensos bombardeiros, os serviços de telefonia móvel e internet na região foram interrompidos, informou em mensagem no Facebook a empresa palestina de telecomunicações Jawwal.

O embaixador do Brasil na palestina declarou que existe uma alternativa para se comunicar com os brasileiros. Porém, ele não disse qual seria. Segundo o embaixador, o governo brasileiro vai se manifestar sobre a situação.