Forças de Defesa de Israel confirmam ataque a alvos militares no Irã

Na noite desta sexta-feira (25) — manhã do sábado (26) no horário local —, as Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que realizaram ataques contra alvos militares no Irã.

Em um vídeo divulgado após os ataques, o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, declarou que “em resposta a meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel, neste momento as Forças de Defesa de Israel estão realizando ataques precisos em alvos militares no Irã.”

O comunicado também menciona que “o regime iraniano e seus aliados na região têm atacado Israel incessantemente desde 7 de outubro, em sete frentes, incluindo ataques diretos do solo iraniano.”

Daniel Hagari ainda afirmou que “como qualquer outro país soberano no mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder. Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas. Faremos o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel”.