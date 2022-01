Foguete de Elon Musk deve colidir com a Lua e explodir

O foguete Falcon 9, lançado pela empresa de exploração espacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, deve colidir com a Lua e explodir. Ele está no espaço desde 2015, pois ficou sem combustível suficiente para retornar à Terra após concluir a missão. As informações são do Uol.

O foguete fazia parte de um programa de exploração de uma empresa que tem o objetivo de levar os humanos para viverem em outros planetas. No entanto, desde 2015, ele é puxado por diferentes forças gravitacionais, que deixam o caminho “caótico”, explica o professor McDowell, do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, com sede nos EUA.

A “morte” do foguete foi identificada por Eric Berger, jornalista, no site espacial Ars Technica e pelo analista de dados Bill Gray em seu blog. Gray usa software para rastrear objetos espaciais próximos à Terra. Segundo ele, o Falcon 9 deve atingir o lado oculto da Lua no dia 4 de março.

O impacto deve criar uma pequena cratera artificial na superfície da lua.