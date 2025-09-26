Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Filipinas: tempestade tropical causa mortes e obriga centenas de milhares a deixarem suas casas

Estadão Conteúdo

Uma nova tempestade tropical atingiu as Filipinas nesta sexta-feira, 26, causando pelo menos quatro mortes e o deslocamento de mais de 433.000 pessoas de aldeias propensas a deslizamentos de terra e inundações, há muito tempo devastadas por tufões.

A tempestade tropical Bualoi, que enfraqueceu desde que atingiu o continente durante a noite, foi a mais recente de uma série de tempestades consecutivas vindas do Pacífico que ameaçaram a Ásia. O tufão Ragasa, um dos mais fortes a atingir a região em anos, causou pelo menos 25 mortes no norte das Filipinas e em Taiwan, principalmente devido a inundações, antes de atingir a China e se dissipar sobre o Vietnã.

O Bualoi atingiu a cidade filipina de San Policarpo, na província de Samar Oriental, na noite de quinta-feira, 25, com ventos sustentados de 110 km/h (68 mph), causando falta de energia nas províncias do centro-leste e provocando inundações e dois pequenos deslizamentos de terra, informou a agência de mitigação de desastres do país.

Mais de 433.000 pessoas foram deslocadas para abrigos de emergência do governo com a aproximação da tempestade, incluindo na província de Albay, onde os moradores do sopé do Mayon, um dos vulcões mais ativos do país, foram convidados a se deslocar para locais seguros devido à possibilidade de fluxos de lama vulcânica, disse Bernardo Rafaelito Alejandro IV, do gabinete de defesa civil, aos repórteres.

As quatro mortes ocorreram na província insular central de Masbate. Três pessoas foram atingidas separadamente por uma árvore que caiu, um muro que desabou e detritos que caíram, e a quarta foi atingida por um raio na noite de quinta-feira, disseram as autoridades.

Momento político delicado

"Precisamos de operações de limpeza porque a maior parte de nossa malha viária não está realmente transitável para o transporte de alimentos e assistência médica", disse o governador de Masbate, Ricardo Kho, em entrevista coletiva. "Também precisamos de ajuda para reabrir nossos portos o mais rápido possível, para que possamos receber ajuda de diferentes províncias."

Bualoi, chamado localmente de Opong, foi o 15º ciclone tropical a atingir as Filipinas este ano.

A tempestade de rápida movimentação estava soprando para noroeste e poderia atingir províncias costeiras densamente povoadas ao sul da capital, Manila, na sexta-feira, antes de entrar no Mar da China Meridional. Ela poderia se intensificar novamente e se tornar um tufão em direção ao Vietnã, disseram meteorologistas filipinos.

A última tempestade atingiu as Filipinas em um momento político delicado. Várias investigações implicaram vários legisladores, incluindo aliados do presidente Ferdinand Marcos Jr., em um escândalo de corrupção envolvendo projetos de controle de enchentes e infraestrutura relacionada. As alegações de propinas maciças que financiaram estilos de vida luxuosos dos envolvidos provocaram indignação pública e protestos neste país do sudeste asiático propenso a enchentes e tufões mortais.

Marcos descreveu a escala da corrupção e seu impacto sobre os filipinos comuns como "horrível".

Autoridades afirmam que a suposta corrupção maciça prejudicou a infraestrutura necessária para mitigar o efeito de perturbações climáticas mais intensas causadas pelas mudanças climáticas.

Dois engenheiros demitidos do governo disseram em uma investigação do Senado esta semana que a maioria dos projetos de controle de enchentes, estradas e outras infraestruturas construídas em Bulacan, uma província propensa a enchentes com 3,7 milhões de habitantes perto de Manila, foram feitas abaixo do padrão ou com preços superfaturados nos últimos seis anos para compensar os enormes subornos dados a congressistas e senadores.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Filipinas

tempestade tropical
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA: James Comey, ex-diretor do FBI, é indiciado após pressão de Trump

26.09.25 7h23

DESINFORMAÇÃO

Obama critica Trump por ligar Tylenol ao autismo; entenda!

O presidente dos EUA não apresentou provas que sustentassem a alegação.

25.09.25 21h23

Tensão

Eslovênia proíbe Netanyahu de entrar no país

Decisão estaria relacionada a um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense

25.09.25 19h03

Monitoramento

Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos

Decisão ocorre após jornal revelar uso de tecnologia na guerra

25.09.25 19h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda