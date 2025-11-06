Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Filipinas declaram emergência após tufão Kalmaegi deixar centenas de mortos e desaparecidos

Estadão Conteúdo

O presidente filipino Ferdinand Marcos Jr declarou estado de emergência, na manhã desta quinta-feira, 6 (horário local), após a passagem do tufão Kalmaegi no país deixar centenas de mortos e desaparecidos. O anúncio foi feito durante uma reunião com autoridades de resposta a desastres para avaliar as consequências do tufão, permitindo ao governo liberar fundos de emergência mais rapidamente e evitar a corrida aos supermercados por alimentos e, também, que os preços disparem.

Este foi o 20º ciclone tropical a atingir o país asiático neste ano, sendo o mais mortal até agora. Ao menos 114 pessoas morreram, a maioria afogada em decorrência das enchentes repentinas; outras 127 seguem desaparecidas. A passagem do ciclone tropical também afetou quase 2 milhões de pessoas, desalojou mais de 560 mil moradores, incluindo quase 450 mil que foram evacuados para abrigos de emergência.

As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões e tempestades a cada ano. O país também é frequentemente atingido por terremotos e possui mais de uma dúzia de vulcões ativos, tornando-o um dos países mais propensos a desastres do mundo. Mas cientistas alertam que as tempestades estão se tornando mais poderosas devido às mudanças climáticas. Oceanos mais quentes fazem com que os tufões se intensifiquem rapidamente, e uma atmosfera mais quente retém mais umidade, resultando em chuvas mais intensas. (Com informações de agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FILIPINAS/TUFÃO/EMERGÊNCIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ASSÉDIO

Presidente do México se manifesta sobre assédio e confirma prisão do agressor

Presidente Claudia Sheinbaum foi vítima de assédio sexual em via pública na Cidade do México

05.11.25 22h59

Trump diz que Mamdani deve demonstrar respeito a Washington e defende tarifas

05.11.25 21h08

apoio da região

Em Belém, Mauro Vieira reafirma solidariedade à Venezuela antes de viagem de Lula à Colômbia

Presidente participará da reunião da Celac com a União Europeia e retornará a Belém para abertura da COP 30

05.11.25 14h40

Assédio sexual

VÍDEO: Homem apalpa seios da presidente do México; assédio sexual aconteceu durante evento público

Claudia Sheinbaum foi assediada por um homem durante caminhada na Cidade do México; agressor foi detido e caso reacende debate sobre violência de gênero no país

05.11.25 14h40

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

05.11.25 9h10

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

tristeza

Jovem entra em coma e morre após 'desafio' de bebida

Vítima de 22 anos passou cinco dias em coma alcoólico irreversível

03.11.25 16h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda