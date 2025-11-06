Filipinas declaram emergência após tufão Kalmaegi deixar centenas de mortos e desaparecidos

O presidente filipino Ferdinand Marcos Jr declarou estado de emergência, na manhã desta quinta-feira, 6 (horário local), após a passagem do tufão Kalmaegi no país deixar centenas de mortos e desaparecidos. O anúncio foi feito durante uma reunião com autoridades de resposta a desastres para avaliar as consequências do tufão, permitindo ao governo liberar fundos de emergência mais rapidamente e evitar a corrida aos supermercados por alimentos e, também, que os preços disparem.

Este foi o 20º ciclone tropical a atingir o país asiático neste ano, sendo o mais mortal até agora. Ao menos 114 pessoas morreram, a maioria afogada em decorrência das enchentes repentinas; outras 127 seguem desaparecidas. A passagem do ciclone tropical também afetou quase 2 milhões de pessoas, desalojou mais de 560 mil moradores, incluindo quase 450 mil que foram evacuados para abrigos de emergência.

As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões e tempestades a cada ano. O país também é frequentemente atingido por terremotos e possui mais de uma dúzia de vulcões ativos, tornando-o um dos países mais propensos a desastres do mundo. Mas cientistas alertam que as tempestades estão se tornando mais poderosas devido às mudanças climáticas. Oceanos mais quentes fazem com que os tufões se intensifiquem rapidamente, e uma atmosfera mais quente retém mais umidade, resultando em chuvas mais intensas. (Com informações de agências internacionais)