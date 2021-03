Filho já quebrou 12 TVs e quase incendiou a casa

Não é nenhum segredo que as crianças costumam fazer muita bagunça e limpar a bagunça pode ser exaustivo. Mas se você achava que seu filho era uma ameaça por colocar a caneta no sofá ou se cobrir durante o jantar, então parece que provavelmente ainda não viu nada.

Uma mãe de Northampton, no Reino Unido, revelou que não consegue tirar os olhos do filho, Jaxon-Carter, desde que ele começou a andar aos 10 meses.

O menino agora tem três anos e Shyama Underwood, 35, afirma que quebrou 12 televisores, cobriu a sala de estar recém-decorada com terra e inundou o banheiro - duas vezes!

Shyama, que tem três outros filhos, diz que suas tendências destrutivas custaram a ela quase 6 mil libras (cerca de R$ 48 mil) e que ele foi apelidado de Ralph, o destruidor por membros da família.

A mãe admite que tentou de tudo para disciplinar o filho, mas dizer “não” só o faz ter mais vontade de agir.

Ela disse: "Desde o momento em que ele começou a andar, não consegui virar as costas para ele, nem mesmo por um segundo sem que ele se metesse em travessuras. Já passamos por 12 TVs nos últimos 18 meses em que ele as destruiu, puxando-as para fora da unidade ou jogando algo nelas. Na semana passada, ele quase colocou fogo na casa colocando o brinquedo dele no forno enquanto eu preparava o jantar - eu voltei e o forno estava em chamas."

Ela continuou: "Ele redecorou meu banheiro inteiro com tinta cinza e outra vez ele redecorou a si mesmo e as paredes com uma emulsão branca que eu tinha propositalmente escondido dele. Uma noite eu acordei no meio da noite e o ouvi se mexendo. Fui ver como ele estava e ele cobriu o quarto inteiro e a si mesmo com agulhas azuis."

Mas um dos incidentes mais frustrantes ocorreu logo depois que Shyama comprou um sofá novo e recolocou o carpete da sala.

“Ele tirou uma planta do vaso e jogou terra em toda a sala”, lembra a mãe.

"Ele estava apenas olhando para mim com aqueles olhinhos brancos atrás de seu rosto preto imundo. Eu tenho que rir, caso contrário, eu só choraria."