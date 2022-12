Filho de casal bilionário oferece recompensa de R$ 186 milhões por captura de assassino

O filho de um casal canadense assassinado em 2017 está oferecendo uma recompensa de 35 milhões de dólares (algo em torno de R$ 186 milhões) a quem ajudar a desvendar o caso e encontrar o culpado pelo duplo homicídio.

Os bilionários Barry e Honey Sherman foram encontrados mortos em casa no dia 15 de dezembro de 2017. Um corretor de imóveis que fazia uma visita à propriedade do casal encontrou os dois sentados ao lado de uma piscina coberta, que ficava no porão do imóvel, completamente vestidos, com cintos amarrados no pescoço e presos a uma grade.

Barry tinha 75 anos à época da morte, e a esposa, Honey, 70. Ele é o fundador da farmacêutica Apotex e junto com a mulher formava um dos casais mais ricos do Canadá. Segundo amigos e colegas de trabalho, ambos ficaram sem dar notícias por quase dois dias, até que souberam do assassinato.

A recompensa pelo desvendamento do caso aumentou nos últimos dias, após o filho do casal, Jonathan Sherman, acrescentar 25 milhões de dólares ao valor inicial, de US$ 35 milhões. O duplo homicídio completou cinco anos na última semana.

“Esta semana marca o aniversário de cinco anos desde que meus pais foram assassinados em sua casa. Todos os dias desde então têm sido um pesadelo. Estou sobrecarregado com a dor, a perda e a tristeza, e esses sentimentos só aumentam continuamente”, anunciou o herdeiro em comunicado a um canal canadense de televisão.

A expectativa de Jonathan é que com a prisão dos culpados ele consiga superar o trauma causado pelas mortes de seus pais: “O fechamento não será possível até que os responsáveis ​​por esse ato maligno sejam levados à Justiça. Espero pelo dia em que farei esse pagamento, pois isso finalmente permitirá a cura”, disse.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)