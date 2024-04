‘FBI, vocês já foram melhores’, diz jornalista Patrícia Lélis após mais de 80 dias foragida

Acusada de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade e foragida há mais de 80 dias, a jornalista brasileira Patrícia Lélis debochou do FBI (Federal Bureau of Investigation), a polícia federal norte-americana. “Primeiro caso no mundo que o FBI não consegue localizar uma pessoa que está sempre na internet”, escreveu a jornalista em uma publicação na rede social X.

Ela também marcou o perfil do FPI e afirmou “vocês já foram melhores”. Em resposta a um seguidor, Lélis disse que “deveria ganhar um prêmio da KGB ou da inteligência russa por ser a única pessoa que supostamente o FBI não encontra por mais de 80 dias, mesmo eu estando nas redes sociais, em casa, usando cartão de crédito”.

As publicações foram feitas na quarta-feira (3) e apagadas em seguida, mas compartilhadas pelo portal Metrópoles.

Segundo o FBI, Patrícia Lélis se passava por pessoas fictícias e também reais para ganhar confiança de imigrantes e obter vantagens financeiras de forma fraudulenta. As investigações apontam que os prejuízos causados às vítimas chegam a US$ 700 mil, o equivalente a R$ 3,4 milhões.