FBI libera documentos com acusações contra Patrícia Lélis, foragida há mais de 80 dias

A jornalista Patrícia Lélis, de 30 anos, que responde a processo nos Estados Unidos por supostamente se passar por pessoas fictícias e também reais para ganhar confiança de imigrantes e obter vantagens financeiras de forma fraudulenta, está foragida há 83 dias. Em reportagem publicada nesta quinta-feira (4), o portal Metrópoles divulgou documentos usados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos para transformar a brasiliense em ré por fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado.

O material, que tem 12 páginas, foi liberado pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) e mostra, entre outros indícios que comprometem Lélis, a lista e-mails enviados pela jornalista se passando por outras pessoas. Ela teria inventado, por exemplo, a figura de Jeffrey Willardsen para se passar por um funcionário de investimento imobiliário do Texas.

VEJA MAIS

As trocas de e-mail vão de 22 de setembro de 2021 até 30 de maio de 2023, e mostram ainda transferências bancárias para brasileira, que teria causado prejuízos de US$ 700 mil, o equivalente a R$ 3,4 milhões aos clientes.

A investigação americana aponta que a jornalista se passava por uma advogada especializada em imigração para conseguir vistos permanentes a brasileiros e ainda usado o nome de um advogado conhecido no país, junto à assinatura e o carimbo dele. Patrícia Lélis também teria falsificado um documento fundamental para que uma pessoa adquira propriedade no estado do Texas.

Para os investigadores, a brasileira agia em esquema para enriquecer e financiar o seu estilo de vida (lifestyle) às custas de investidores americanos. Se condenada, pode pegar até 20 anos de prisão. Ela é foragida do FBI desde 12 de janeiro.