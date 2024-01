Após Patrícia Lélis entrar na lista de procurados do FBI, apoiadores de Bolsonaro reagem

Políticos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram à notícia de que a jornalista e blogueira Patrícia Lélis foi acusada formalmente pela Justiça dos Estados Unidos por suposta fraude de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,4 milhões) e está sendo procurada pelo FBI, a polícia federal americana. Alguns desses políticos já foram alvos de denúncias feitas por Lélis, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em 2022, Patrícia fez postagens de conteúdo pornográfico falsamente atribuídas ao parlamentar. Na ocasião, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais exigiu a remoção das postagens, após a repercussão.

"Essa mentirosa, criminosa e sem escrúpulos é a mesma que me acusou de diversos crimes e fakenews. Nada como um dia após o outro", escreveu Nikolas.

Em outra publicação, ele compartilhou fotos da jornalista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Nem toda petista, mas sempre uma petista", disse, na legenda.

"Tomara que o FBI encontre o paradeiro da mentirosa da Lelis, daí ela consegue ser intimada no processo que movo contra ela", continuou Nikolas Ferreira.

Quem também comentou sobre a situação foi deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), compartilhando o comunicado do FBI sobre o caso. "Tradução: "Cidadã brasileira acusada de fraudar investidores imigrantes. FBI busca informações sobre o paradeiro de Patricia Lelis Bolin"", escreveu.

Em 2027, Eduardo foi acusado de ter ameaçado Patrícia Lélis.

O deputado federal paraense Eder Mauro (PL) escreveu em suas redes sociais: "Fugiu dos EUA porque deu um golpe e está sendo procurada pelo FBI! Essa é a musa da esquerda...".

Acusações

Patrícia Lélis pode ficar até vinte anos atrás das grades. Segundo as acusações, ela teria oferecido serviços a imigrantes em busca de green cards, o visto necessário para permanecer em solo estadunidense. Ao receber o pagamento de US$ 135 mil (aproximadamente R$ 657 mil), a blogueira entregava certificados com numerações inventadas.

Os crimes teriam ocorrido em 2021. A Justiça americana ressalta que a brasileira não possui autorização para advogar no país e o dinheiro arrecadado com o esquema teria sido usado na reforma de sua residência em Arlington, no Texas.

Em suas redes sociais, a jornalista argumenta ter sido vítima de uma armação e afirma que deixou o território dos Estados Unidos. "Sim, o FBI no USA [EUA] está me 'procurando'. Mas já sabem exatamente onde estou como exilada política. Foram meses de perseguições e falsas acusações", escreveu.