Em Belém, apoiadores de Bolsonaro vão às ruas contra Lula e STF 

Da avenida Presidente Vargas à avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. Esse foi o percurso que um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez, em Belém, na manhã desta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República.

Uma das manifestantes, na capital paraense, Suely Tabosa, informou que a manifestação tinha como principais pontos de pauta a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também era “contra a corrupção, abuso de poder do STF, e pela liberdade de expressão, pois estamos vivendo uma ditadura e falência como nossos vizinhos da América Latina”, disse Suely, que participou do protesto ao lado de familiares, como o marido e tios.

Com roupas verdes e amarelas, faixas, e a bandeira do Brasil, a manifestação foi pacífica e contou inclusive com uma jovem cantando músicas religiosas com uso de carro-som.

Manifestações em São Paulo e Brasília (DF)

Em Brasília (DF) e em São Paulo também houve manifestações, nas duas cidades poucos apoiadores foram aos atos convocados por bolsonaristas. Em Brasília, os apoiadores fizeram uma caminhada de 1 km no Eixo Rodoviário, que fica fechado aos carros aos finais de semana e feriados. Eles pararam em frente à sede do Banco Central, onde começaram a discursar.

Já em São Paulo, a manifestação foi na avenida Paulista, e as pessoas também estavam com trajes nas cores verde e amarela, em geral. Elas portavam faixas e cartazes contra o presidente Lula (PT) e o STF (Supremo Tribunal Federal). Eles tocaram o hino, fizeram críticas ao atual governo e repetiram frases usadas em protestos passados, como o pedido do voto impresso auditável.

Nos dois municípios, integrantes levaram também bandeiras de Israel. A ação já era comum em protestos bolsonarismo, mas ganha força por conta da guerra contra o Hamas.