Procurada pelo FBI, Patrícia Lélis deixa escapar na rede social sua localização

A jornalista brasileira Patrícia Lélis, de 29 anos, alvo de busca por parte do governo dos Estados Unidos, pode ter inadvertidamente revelado sua localização atual. Em uma resposta a usuários no X, antigo Twitter, ela compartilhou um vídeo da tela de seu celular, onde informações sobre temperatura e a localidade do aparelho são visíveis, identificando-se como "Cuauhtémoc", no México.

A gravação, datada desta terça-feira (16), foi postada durante uma discussão com um internauta que questionou a veracidade de mensagens atribuídas a Patrícia e a um comentarista político norte-americano.

Na quarta-feira (17), Patrícia, em resposta a outro usuário, declarou estar "calmíssima, na praia inclusive", além de afirmar que está no país legalmente. Ela ainda enfatizou que o governo dos EUA sabe de sua localização, pois não está em situação irregular e seu pedido de asilo é público entre governos.

No Google Maps, "Cuauhtémoc" revela diversas localidades, todas no México, exceto por uma praça no Rio de Janeiro. Entre os lugares com esse nome, a única situada à beira da praia está em Veracruz, banhada pelo Golfo do México, e se encontra praticamente em linha reta com Miami.

Patrícia enfrenta acusações de fraudes financeiras no valor de US$ 700 mil, mais de R$ 3,4 milhões nos EUA. Segundo autoridades da Virgínia, ela prometia regularizar a situação de estrangeiros no país por meio de vistos de investimento, captando recursos para si mesma.

Usuários nas redes sociais comentaram sobre sua possível localização, alguns ironizando sua situação e outros mencionando o FBI. Uma notificação de uma plataforma de hospedagens na mesma tela levou um internauta a alertar o FBI sobre a possível presença de Patrícia em algum imóvel oferecido pela plataforma em Cuauhtémoc.