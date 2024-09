Fãs da Huawei ficam decepcionados com falta de celular de US$2.800 em lojas

Os smartphones mais recentes da Huawei e da Apple foram colocados à venda na China nesta sexta-feira (20) e muitos fãs da empresa chinesa ficaram desapontados com o fato de que o aguardado modelo de 2.800 dólares - mais do que o dobro do preço do iPhone 16 Pro Max - não estava disponível para os clientes que chegavam.

Na loja principal da Huawei na cidade de Shenzhen, no sul da China, alguns que se descreveram como "superfãs" ficaram irritados depois de serem informados de que apenas aqueles cujas encomendas haviam sido confirmadas poderiam comprar o Mate XT, modelo de três telas que se dobra em Z.

"Estou aqui desde as 22 horas de ontem porque esse telefone dobrável é único e estou animado para apoiar nosso país", disse um estudante universitário de sobrenome Ye. "Mas isso é muito decepcionante. Eles deveriam ter deixado claro que não poderíamos comprar."

A história foi semelhante na loja Huawei Wangfujing, em Pequim, onde o acesso ao tão falado Mate XT - estava disponível apenas aos consumidores que confirmaram pré-encomendas.

A Reuters viu cerca de 30 pessoas na fila do lado de fora da loja da Huawei em Pequim e um número semelhante em Shenzhen. Cerca de 100 pessoas foram vistas na fila do lado de fora de uma das principais lojas da Apple em Pequim.

Rui, que experimentou o Mate XT em Shenzhen, disse: "Eu queria ver o motivo do alvoroço, mas ele é um pouco grande, não é muito prático na verdade."

Embora o diretor executivo da Huawei, Richard Yu, tenha dito na apresentação do Mate XT este mês que a empresa havia transformado "ficção científica em realidade", possuir um aparelho do modelo ainda continua sendo uma fantasia para muitos.

Na loja principal da Huawei em Xangai, Yu disse que as vendas foram "melhores do que o esperado", mas não deu detalhes. O telefone se esgotou em "segundos" e a Huawei estava trabalhando para expandir a capacidade, acrescentou.

As pré-encomendas do Mate XT ultrapassaram 6,5 milhões de unidades, quase o dobro dos cerca de 3,9 milhões de smartphones dobráveis vendidos em todo o mundo no segundo trimestre deste ano, de acordo com a consultoria IDC. A "pré-encomenda" não exige que os consumidores façam um depósito.

A Huawei não informou quantos telefones foram produzidos até o momento ou quantos clientes receberão o Mate XT no lançamento.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário sobre quantos novos iPhones estavam disponíveis para venda na China nesta sexta-feira.

No site de vendas Xianyu havia cerca de 4.760 listagens do novo telefone da Huawei - tanto para venda quanto para pré-encomendas - na tarde desta sexta-feira. O preço médio dos telefones na plataforma era de 50.000 iuans (7.089 dólares).

No mercado de eletrônicos de Huaqiangbei, em Shenzhen, uma vendedora de celulares disse que estava vendendo a versão mais cara do Mate XT - com maior memória - por 150 mil iuans (21.290 dólares), em comparação com o preço da loja de 23.999 iuans. A vendedora estava oferecendo o modelo de 2.800 dólares por mais de 4.000.

VEJA MAIS

Perguntada se havia vendido algum, ela respondeu: "Algumas pessoas pediram, mas é muito caro".

A Huawei está avaliando o lançamento do telefone em mercados estrangeiros no primeiro trimestre do próximo ano, disse uma pessoa com conhecimento do assunto.

A companhia tem recebido um apoio patriótico significativo na China, com os fãs impressionados com a forma como a empresa conseguiu superar anos de controles de exportação dos Estados Unidos, que prejudicaram seu negócio de smartphones.

"O povo chinês precisa apoiar (a Huawei). Nossos telefones Huawei atualmente estão atrasados em termos de tecnologia e chips, mas é essa lacuna que exige nosso apoio", disse Jiang, um empresário de 60 anos de Pequim.

O lançamento do Mate XT, que, segundo os analistas, tem um chipset fabricado localmente, ressalta a capacidade da Huawei de contornar as sanções dos EUA, embora a capacidade da empresa de produzir em massa continue sendo uma preocupação significativa.

Com base em verificações recentes, os principais componentes do Huawei Mate XT, incluindo o painel, o vidro da tampa e as dobradiças, podem estar enfrentando problemas de produção, disse Lori Chang, analista sênior da Isaiah Research.