Família instala lápide em forma de celular em túmulo de adolescente

A família da adolescente Theresa Sifaga, que morreu em 2018 aos 15 anos, decidiu homenagear a jove com uma lápide em forma de um celular gigante, na Nova Zelândia. Com informações do Uol.

Na lápide, em formato de iPhone, foram gravadas mensagens deixadas pela família como em um chat.

"Quando nossa irmã morreu, nós fizemos o celular dela de lápide porque ela estava sempre nele", justificou uma das irmãs no TikTok. "Lápides da geração Z. Se você ver isso no Memorial Manukau Gardens, fomos nós”, escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, a irmã afirmou que o formato da lápide era o de menos, o que importava de verdade eram as mensagens contidas nela. Ela ainda afirmou que a irmã sempre foi muito exagerada, por isso a ideia de fazer o túmulo dessa maneira.

Alguns usuários da rede social acharam a ideia “triste” porque “há mais lembranças de uma pessoa do que simplesmente ela estar no telefone". A garota tirou a própria vida. “Ela sempre documentava tudo e fazia para postar no Instagram", concluiu a irmã.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)