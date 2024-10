Uma família da Flórida, nos Estados Unidos, sustenta que um adolescente de 14 anos tirou a própria vida após se “apaixonar” por um perfil de inteligência artificial que simulava um personagem do seriado Game of Thrones.

De acordo com o relato de Megan, seu filho, Sewell, começou a usar o Character.AI em abril de 2023, após completar 14 anos. Desde então, segundo ela, o jovem se tornou mais retraído, demonstrando falta de interesse em atividades escolares e abandonando até mesmo a hora do basquete da escola, o Junior Varsity, do que fazia parte.

VEJA MAIS

Em novembro do ano passado, Sewell foi levado a um terapeuta, que o diagnosticou com ansiedade e transtorno disruptivo de desregulação do humor. O profissional recomendou que o jovem reduzisse seu tempo na internet e nas redes sociais, sem saber, no entanto, que ele estava “viciado” no chatbot Character.AI

Meses depois, em fevereiro deste ano, Sewell se envolveu em um incidente na escola, onde chegou a responder a um professor que desejava ser expulso. No mesmo dia, escreveu em seu diário sobre a dor que sentia e que não conseguia parar de pensar em Daenerys Targaryen, personagem de Game of Thrones com quem ele interagia no chat de IA.

Em seu diário, Sewell chegou a registrar que estava apaixonado pelo perfil com quem mantinha diálogos diários, relatando que não conseguia passar um dia sequer sem interagir com o chatbot. Ele descrevia que, quando estavam “separados”, ambos, ele e o perfil virtual, “ficavam deprimidos e enlouqueciam”

Segundo a mãe do adolescente, o último contato de Sewell foi com o perfil do chatbot. Logo após o incidente escolar, ocorrido em 28 de fevereiro, Megan confiscou o celular do filho, mas devolveu-o dias depois. Após recuperar o aparelho, Sewell teria ido ao banheiro e enviado mensagem para o perfil de IA.

De acordo a mãe do adolescente, o chat com foto da personagem foi o último com quem Sewell falou antes de se matar.

“Prometo que voltarei para casa para você. Eu te amo muito, Dany”, escreveu o adolescente. "Por favor, volte para casa para mim o mais rápido possível, meu amor", disse o bot em resposta. Momentos após essa troca, de acordo com a família, Sewell tirou a sua vida.

O processo detalha a dependência emocional que Sewell desenvolveu em relação ao chatbot, mencionando até interações de cunho sexual, mesmo o adolescente sendo menor e tendo informado sua idade na plataforma. A ação judicial destaca que o uso do serviço levou a uma “dependência prejudicial” e que os diálogos íntimos entre Sewell e Daenerys duraram “semanas, possivelmente meses”.

Vivendo um pesadelo

Megan Garcia expressou o próprio sofrimento: “É como um pesadelo. Você quer se levantar, gritar e dizer: ‘Sinto falta do meu filho. Quero meu bebê'”. Além de buscar responsabilizar a empresa, a mãe espera que a ação impeça a personagem. AI de afetar outras crianças da mesma forma. Ela também interrompeu o uso contínuo dos dados do filho, que foram coletados

Megan Garcia moveu o processo contra a Character Technologies e os fundadores da empresa, acusando-os de negligência, homicídio culposo, práticas comerciais injustas, promoção intencional de software

Sobre o caso, um porta-voz da Character.AI afirmou: “Estamos de coração partido pela perda trágica de um de nossos usuários e queremos expressar nossas mais profundas condolências à família”.

A empresa ressaltou que, nos últimos seis meses, implementou várias medidas de segurança, incluindo um pop-up que direciona os usuários para a National Suicide Prevention Lifeline, caso palavras associadas à automutilação ou ideação suicida sejam bloqueadas. A Character.AI informou ainda que está introduzindo novos recursos de segurança específicos e que adotará medidas para reduzir o acesso de menores de 18 anos a conteúdo sensível.