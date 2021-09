Facebook se desculpa por fornecer dados incompletos a pesquisa

Pesquisadores da Universidade de Urbino, na Itália, tiveram suas pesquisas invalidadas após o Facebook fornecer dados diferentes daqueles publicados em relatório. De acordo com o New York Times, os levantamentos incluíam apenas metade dos usuários nos Estados Unidos, não todos eles, conforme solicitado pelos estudiosos. A pesquisa busca analisar o algoritmo do Facebook para esclarecer problemas de desinformação.

O episódio gerou um estranhamento entre os pesquisadores e os representantes da rede social e, por conta disso, a equipe de Pesquisa Aberta e Transparência do Facebook resolveu ligar para se desculpar formalmente. Segundo o New York Times, o Facebook descartou que a ocasionalidade tenha sido de maneira maliciosa e que tudo não passou de uma falha técnica.