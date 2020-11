Empresa chinesa quer fabricar celulares no Brasil

A fabricante chinesa Realme confirmou que lançará produtos em breve no Brasil, mas a atuação da companhia no país pode ir além da vendas de smartphones importados.

"Uma das principais estratégias de entrada no Brasil é fabricar nossos produtos diretamente no Brasil no futuro", explica a diretora de marketing da companhia, Sherry Dong, em entrevista ao Mobile Time.

"Acreditamos que desta forma não nos posicionamos apenas como uma marca internacional, mas também como uma marca que cria empregos para os jovens no Brasil”, completa.

Sherry Dong afirma que a fabricante começará seus negócios no país dando ênfase para as vendas online. A empresa já confirmou parcerias com gigantes do mercado brasileiro para distribuir seus produtos, incluindo MercadoLivre, Amazon e B2W, plataforma que é dona das Lojas Americanas, Submarino e Shoptime.

"Essa estratégia disruptiva levou a um crescimento estelar em outros mercados e esperamos ver uma tendência semelhante no Brasil", explica Sherry Dong.

O custo-benefício promete ser o principal diferencial da companhia em sua chegada ao mercado brasileiro, e que oferecerá "os melhores produtos em cada segmento com preço mais razoável."

A empresa também promete impulsionar o 5G no Brasil com a oferta de celulares com a nova conexão, além de dispositivos AloT (Artificial Intelligence of Things).

Segundo a firma, mais de 20 lançamentos serão realizados no país durante o ano que vem.