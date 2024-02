Explosões no Paquistão matam 26 pessoas e deixam dezenas de feridos na véspera da eleição

Vinte e seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em dois ataques próximos a escritórios de candidatos eleitorais na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, nesta quarta-feira (7). As explosões ocorreram na véspera das eleições, em meio às tensões envolvendo o aumento dos ataques de militantes nos últimos meses e a prisão do ex-premiê Imran Khan, vencedor da última eleição nacional, além de outros problemas que ameaçam o país.

Vários grupos, entre eles o Taliban paquistanês (TTP) e grupos separatistas do Baluchistão, se opõem ao Estado paquistanês e realizaram ataques nos últimos meses. Porém, ainda não há confirmação sobre a autoria dos ataques desta quarta-feira.

Segundo as autoridades do país, a primeira explosão, no escritório de um candidato eleitoral independente no distrito de Pishin, matou 14 pessoas. Em Qilla Saifullah, perto da fronteira afegã, outro ataque deixou 12 vítimas, no escritório do Jamiat Ulema Islam (JUI), um partido religioso que já foi alvo de ataques militantes. A explosão partiu de uma moto estacionada perto do escritório. Vinte e cinco pessoas ficaram feridas.

Os ataques, realizados no momento em que os partidos políticos encerravam suas campanhas no período de silêncio exigido pelas regras eleitorais, levantam preocupações sobre a segurança nas regiões fronteiriças do Paquistão. As autoridades informaram que estão reforçando a segurança nas cabines de votação.