Explosão: Habitantes de Kiev podem passar madrugada gelada sem aquecedor

Uma forte explosão foi registrada nesta quarta-feira (2) às proximidades da estação ferroviária ao sul de Kiev, capital da Ucrânia, segundo o assessor do Ministério do Interior, Anton Herashchenko. Apesar de, segundo governo ucraniano, as forças de defesa terem interceptado o míssil russo, os destroços do artefato atingiram uma estação de trem em Kiev e uma tubulação responsável pelo aquecimento de residências. As informações são da CNN Brasil.

A estação ferroviária estava sendo usada como abrigo de mulheres e crianças ucranianas que tentam se proteger da investida russa na capital.

O governo relatou que as baterias antiaéreas fizeram um ataque defensivo enquanto o projétil russo estava no alto em direção ao alvo, que ainda não se sabe qual era.

De qualquer forma, os fragmentos resultantes do abate do míssil podem ter prejudicado o fornecimento de aquecimento para partes da capital ucraniana ao tingirem uma tubulação, em um momento em que a temperatura tem caído vertiginosamente, havendo até neve nas ruas, conforme disse o assessor do Ministério do Interior, Anton Herashchenko, em uma publicação.