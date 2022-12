Explosão em prédio em ilha britânica deixa uma pessoa morta e outras dez desaparecidas; vídeo

Uma explosão, registrada na madrugada deste sábado (10), em um prédio residencial da ilha britânica Jersey, localizada no Canal do Mancha, deixou uma pessoa morta e, pelo menos, outras dez desaparecidas. As informações são do G1.

Veja o momento da explosão:

VEJA MAIS

O estouro ocorreu por volta das 4h (perto de 1h da manhã no horário de Brasília) em um imóvel em Saint Helier, cidade que fica no sul desta ilha situada em frente à costa francesa da Normandia, explicou o chefe da polícia local, Robin Smith. As autoridades não informaram as causas da explosão.