Criminosos explodem agência bancária de Ipu, no Ceará

Criminosos armados e encapuzados explodiram uma agência do Banco do Brasil no município de Ipu, no interior do Ceará. Antes da ação, eles atiraram contra a sede da segurança pública do município. Ninguém se feriu. As informações são do G1 Ceará.

Câmeras de segurança que registraram o ataque mostram um dos suspeitos dentro do banco, mexendo no caixa eletrônico. Logo depois, ele sai correndo do local e, em seguida, ocorre a explosão. Outros três criminosos também aparecem no vídeo. Ainda não há informações se eles conseguiram levar o dinheiro da agência.

VEJA MAIS

Também há imagens do grupo dentro de uma caminhonete de cor branca e de um dos suspeitos caminhando pelas ruas do município, que fica a a 294 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com o secretário de turismo de Ipu, Pedro Ramises Martins, a explosão na agência bancária causou estragos na sede da prefeitura, que fica próxima ao local do ataque. "Praticamente do lado da minha casa. Muitos disparos, cenas de guerra mesmo. Ainda impactado aqui. Toda a solidariedade ao guerreiros da Polícia Militar, por terem resistido com bravura a essa loucura", escreveu o secretário, em suas redes sociais.