Explosão em mina de carvão na Colômbia deixa ao menos 11 mortos

Nesta quarta-feira (15), uma explosão em uma mina de carvão em Sutatausa, a 75 km de Bogotá, capital da Colômbia, deixou ao menos 11 pessoas mortas e outras 10 presas no subsolo a 900 metros de profundidade, segundo informações do governo local.

Bombeiros de municípios vizinhos foram acionados para ajudar no resgate e, até o momento, duas pessoas foram resgatadas com vida e 17 pessoas permanecem nas minas. O governador da região, Nicolás García Bustos, afirmou que as operações de resgate seguem no local.

Em entrevista para uma rádio da região, o governador afirmou que a explosão teria sido causada por um “acúmulo de gases que explodiram por uma faísca gerada por uma picareta”. Ele ainda destacou a dificuldade na busca pelos trabalhadores com vida, já que “a cada minuto que passa, é menos tempo de oxigênio”.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou que está auxiliando nos esforços para resgatar os outros 10 trabalhadores com vida e mandou um abraço de solidariedade às vítimas e familiares. As autoridades seguem trabalhando para solucionar o incidente.