Pílulas que imitam os benefícios da atividade física estão sendo desenvolvidas; entenda

Inúmeros estudos já provaram os benefícios de atividades físicas para o corpo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda cerca de 150 minutos semanais de exercício aeróbico moderado para que os efeitos das atividades possam fazer efeito no corpo. Porém, nem todos conseguem realizar esse tempo de exercícios. Pensando nisso, cientistas buscam encapsular as substâncias benéficas.

Diversas universidades conduzem os estudos, entre elas, uma equipe da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Os pesquisadores descobriram uma pro­teí­na chamada clusterina. Esse composto anti-inflamatório é liberado em maiores quantidades quando ocorre os exercícios e ajuda a deixar a mente mais ágil.

Em outro estudo, pesquisadores da Universidade Nacional Australiana identificaram que atividades físicas contribuem para a redução do risco de degeneração macular relacionada à idade. Essa é uma das causas mais comuns de perda de visão em adultos.

Já na Universidade do Estado da Luisiana, de maneira artificial, conseguiram induzir os efeitos positivos do exercício isolando proteínas mensageiras da contração muscular e aplicando-as a diferentes tecidos e órgãos.

A maioria dos estudos ainda estão em fase laboratorial, em células ou animais. Ainda não se sabe quando serão desenvolvidas as pílulas e nem quando estarão disponíveis no mercado. Mesmo assim, são descobertas que ampliam as pesquisas e podem substituir completamente o exercício.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)