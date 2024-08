Ex-refém do Hamas celebra liberdade em festa com amigos e divide opiniões

Noa Argami, israelense que se tornou um dos rostos do ataque do Hamas ao festival de música Supernova, em 7 de outubro de 2023, deu uma festa na última sexta-feira (23) para celebrar a sua liberdade ao lado de parentes e amigos.

O rosto da jovem de 26 anos se tornou conhecido após a viralizar um vídeo onde ela gritava por seu namorado enquanto um atirador fugia com ela em uma motocicleta.

Depois de passar 246 dias em cativeiro, Noa foi liberta ao lado de três outros reféns - Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv - em uma operação das forças especiais israelenses em 8 de julho.

No evento realizado por Noa, que contou com música eletrônica e dança, a mulher foi vista dançando com seu pai, Yaakov, enquanto convidados erguiam a dupla. Veja o vídeo:

Em um momento da festa, ela também pediu que o Hamas liberte os reféns restantes, incluindo o seu namorado, que também foi levado do festival de música.

"Não é o ideal que estejamos tendo esta festa enquanto ainda há uma guerra no fundo", ela disse à multidão que foi homenageá-la, de acordo com reportagem do Canal 12, "enquanto nossos soldados estão no campo de batalha, enquanto ainda há 109 reféns lá em Gaza, incluindo o meu parceiro, Avinatan Or, de quem sentimos muita falta. Mas, ao mesmo tempo, estou feliz em celebrar a própria vida com todos vocês. Para lembrar que temos que valorizar cada dia desta vida, temos que celebrar cada momento que estamos aqui", completou ela.

Nas redes sociais, a celebração provou um misto de reações dos internautas. No X, antigo Twitter, um deles comentou: "Mais de 200 civis palestinos inocentes foram massacrados sem piedade para libertar Noa Argamani para que ela dançasse seminua com o seu pai sem camisa ao som de techno de baixa qualidade enquanto o seu namorado ainda está em cativeiro. Que sociedade doente e perturbada", protestou.

“Soldados israelenses morreram para resgatá-la. Há celebrações que podem ser sintetizadas num abraço e no respeito, eticamente, a quem ainda está em luto”, criticou outra internauta. “Não há nada mais bonito do que ver um pai pegar sua filha pela mão, depois que ela foi roubada dele enquanto dançava em uma festa, devolvida a ele do inferno, e agora, ele a está levando para dançar novamente. Continue dançando, Noa Argamani. Celebre a vida, você merece", elogiou um terceiro.