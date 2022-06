Ex-Presidente de Angola tem lesões irreversíveis; filhas exigem investigação sobre acidente

Internado no Centro Médico Teknon, em Barcelona, há uma semana, o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, está em coma induzido e apresenta lesões cerebrais irreversíveis. Ele foi levado ao hospital após sofrer uma queda e já depois de ter se recuperado da covid-19. Apesar do quadro irreversível, duas filhas do antigo presidente, Isabel e Tchizé, querem impedir que as máquinas que o mantém vivo sejam desligadas e suspeitam sobre as circunstâncias que levaram ao estado de saúde do pai. As informações são do site Sic Notícias e DW Brasil.

O quadro levou a uma guerra familiar. As duas mulheres querem afastar a mãe, Ana Paula dos Santos, para que se tornem representantes legais do pai. Elas também chamam médicos de “negligentes” e sugerem que as circunstâncias que envolveram os últimos meses de vida e que levaram ao internamento de José Eduardo são suspeitas.

Até um possível envenenamento foi levantamento. Isabel e Tchizé exigem uma investigação ao acidente que ocorreu em causa como aparentes razões que justifiquem o atual estado de saúde.

José Eduardo dos Santos governou Angola entre 1979 e 2017 e se tornou o segundo governante africano a ficar mais tempo no cargo. Aos 79 anos, já vinha apresentando problemas de saúde há vários anos e estava sendo acompanhado em Barcelona desde 2006.

Em sua gestão, foi acusado por organizações internacionais de corrupção e nepotismo. Ele não se candidatou no ano de 2017, sendo substituído por João Lourenço, até hoje no poder.

Lourenço também foi eleitoro pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.