Ex-presidente Bill Clinton tem alta do hospital

O ex-presidente americano Bill Clinton deixou o hospital, nesta terça-feira (24/12), um dia depois de ter sido internado com febre no mais recente de uma série de problemas de saúde que acometem o democrata, informou seu serviço de imprensa. "O presidente Clinton teve alta hoje, depois de ser tratado de uma gripe", disse o vice-chefe de gabinete do ex-presidente de 78 anos, Angel Ureña, na rede X.

Clinton esteve internado no Hospital Universitário MedStar de Georgetown. Ele foi hospitalizado anteriormente durante cinco noites em outubro de 2021 devido a uma infecção no sangue. Em 2004, submeteu-se a uma cirurgia de ponte de safena quádrupla depois que os médicos detectaram um problema cardíaco, o que o motivou a fazer mudanças em seu estilo de vida e seguir uma dieta vegetariana.

Ele, que governou os Estados Unidos de 1993 a 2001, é o segundo presidente americano vivo mais jovem, depois de de Barack Obama, de 63 anos. A última vez que a saúde de Clinton virou notícia foi em novembro de 2022, quando testou positivo para a covid-19.