Mundo

Mundo

Ex-advogado de Trump, Rudy Giuliani é internado após múltiplos ferimentos em acidente de carro

Estadão Conteúdo

O ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, que também foi advogado do presidente americano Donald Trump, está internado após sofrer "múltiplos ferimentos" em um acidente automobilístico no último sábado, dia 30.

De acordo com o porta-voz de Giuliani, Michael Ragusa, o acidente ocorreu em New Hampshire, após o ex-prefeito ter socorrido uma vítima de violência doméstica. "Ele sofreu ferimentos, mas está bem-humorado e se recuperando muito bem. Agradecemos as orações e o apoio", disse ele na rede social X (antigo Twitter).

Comunicado publicado por Ragusa, informa que, antes do acidente, Giuliani "foi abordado por uma mulher que havia sido vítima de violência doméstica". "O prefeito Giuliani imediatamente prestou assistência e ligou para o 911. Ele permaneceu no local até que os policiais chegassem para garantir a segurança da mulher", disse.

Em seguida, segundo ele, quando estava na rodovia, o veículo de Giuliani foi atingido por outro carro em alta velocidade.

"Ele foi transportado para um centro de trauma próximo, onde foi diagnosticado com fratura na vértebra torácica, múltiplas lacerações e contusões, além de ferimentos no braço esquerdo e na perna", destaca o comunicado.

Seu sócio e seu médico acompanham Giuliani no hospital.

Rudy Giuliani foi prefeito de Nova York entre 1994 e 2001. Ele é advogado e foi procurador-geral associado dos Estados Unidos e advogado do distrito Sul de Nova York na década de 80. Também se envolveu em polêmicas e chegou a ser preso em agosto de 2023, na Geórgia, ao contribuir com a tentativa do hoje presidente Donald Trump, de quem foi advogado, de anular os resultados das eleições de 2020. Na ocasião, Trump perdeu para Joe Biden em sua busca pela reeleição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

EUA/RUDY GIULIANE/ACIDENTE/FERIMENTOS
