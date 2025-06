EUA ordenam retirada de pessoal da embaixada no Líbano e adiam evento do dia da Independência

O Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou neste domingo a saída dos familiares de diplomatas e de funcionários não essenciais da embaixada norte-americana em Beirute, devido à "situação de segurança volátil e imprevisível" no Líbano.

O alerta também recomenda que cidadãos americanos no país redobrem a cautela e acompanhem de perto os desdobramentos na região. Embora o Aeroporto Internacional Rafic Hariri, na capital libanesa, continue operando, a embaixada informou que algumas companhias aéreas já suspenderam ou cancelaram voos, o que vem reduzindo as opções de viagem disponíveis.

A medida reflete a crescente preocupação de Washington com os efeitos regionais dos conflitos no Oriente Médio, especialmente em relação ao Irã, e com o agravamento da crise de segurança no próprio Líbano, que enfrenta paralisia política e colapso econômico.

A embaixada também anunciou o adiamento da tradicional celebração do Dia da Independência dos EUA, prevista para a próxima terça-feira. Em comunicado enviado aos convidados, o órgão justificou a decisão como uma forma de garantir "a melhor experiência possível", sem mencionar diretamente a ordem de retirada.