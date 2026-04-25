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EUA: Marinha diz ter interceptado novo navio iraniano enquanto tenta reforçar controle de Ormuz

Estadão Conteúdo

A Marinha dos Estados Unidos reforçou o bloqueio aos portos do Irã com a interceptação de um navio de bandeira iraniana que tentava furar o cerco no Estreito de Ormuz na sexta-feira, 24, segundo informou neste sábado. 25, o Comando Central dos EUA (Centcom) em sua conta oficial no X. A ação foi realizada pelo navio de guerra USS Rafael Peralta, que impediu a embarcação de seguir viagem rumo ao território iraniano. Além desta operação, o grupo de ataque liderado pelo porta-aviões George H.W. Bush segue patrulhando as águas do Oceano Índico desde quinta-feira (23).

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, declarou na sexta que nenhum navio circula pelo Estreito de Ormuz sem a devida autorização da Marinha dos EUA, endurecendo o controle sobre uma das rotas de petróleo mais importantes do mundo nesta fase do conflito. Além disso, a crise militar ocorre em meio a um momento de "faxina" no Pentágono. O presidente Donald Trump anunciou a demissão imediata do secretário da Marinha, John Phelan, na última quinta-feira, alegando falta de sintonia com a cúpula da Defesa sobre o ritmo de construção de novas embarcações.

Segundo Trump, Phelan não se dava bem com outros integrantes do governo, especialmente sobre o projeto da "Frota Dourada" - uma nova série de navios de guerra que o presidente promete serem "os mais potentes já construídos". O subsecretário Hung Cao assumiu o posto interinamente, em uma mudança que sinaliza uma postura ainda mais agressiva dos EUA no mar nesta temporada.

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EUA/IRÃ/GUERRA

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