EUA: James Comey, ex-diretor do FBI, é indiciado após pressão de Trump

Um júri federal indiciou nesta quinta-feira, 25, James Comey, ex-diretor do FBI, um ponto culminante da demanda implacável do presidente Donald Trump por retaliação depois que o departamento investigou sua campanha presidencial de 2016 diante de possíveis laços com a Rússia.

Comey foi indiciado por uma acusação de fazer uma declaração falsa e uma acusação de obstrução de um processo do Congresso em conexão com seu depoimento perante um comitê do Senado em setembro de 2020.

Trump há anos ridiculariza a investigação como uma "farsa" e uma "caça às bruxas", apesar de diversas análises do governo mostrarem que Moscou interferiu em nome da campanha do republicano, e deixou claro seu desejo de retaliação.

O processo criminal provavelmente aumentará as preocupações de que o Departamento de Justiça, sob a tutela da Procuradora-Geral Pam Bondi, esteja sendo instrumentalizado para conduzir investigações e agora processos contra figuras públicas que o presidente considera seus inimigos políticos.

O processo foi aberto no momento em que a Casa Branca toma medidas para exercer influência sobre o departamento, obstruindo a linha entre direito e política em uma agência onde a independência na tomada de decisões do Ministério Público é um princípio fundamental.

Na quinta-feira, Trump saudou a acusação como "JUSTIÇA PARA A AMÉRICA!".

Em um vídeo postado após a acusação, Comey disse: "Estou com o coração partido pelo Departamento de Justiça, mas tenho grande confiança no sistema judiciário federal e sou inocente. Então, vamos a um julgamento."

O ex-diretor pode pegar até cinco anos de prisão se for condenado, embora promotores acreditem que o caso será difícil de provar.

Comey foi demitido meses após o início do primeiro governo Trump e, desde então, continua sendo um dos principais alvos dos apoiadores de Trump em busca de retaliação relacionada à investigação sobre a Rússia. Ele foi citado nominalmente em uma publicação nas redes sociais no sábado, na qual Trump apelou diretamente para que Bondi apresentasse acusações contra Comey e reclamou que as investigações do Departamento de Justiça sobre seus oponentes não resultaram em processos criminais.

"Não podemos adiar mais, isso está acabando com nossa reputação e credibilidade", escreveu Trump, referindo-se ao fato de que ele próprio já havia sido indiciado e acusado diversas vezes. "A JUSTIÇA TEM QUE SER FEITA, AGORA!!!". Fonte: Associated Press.