EUA está pronto para atacar Irã neste final de semana, fala imprensa norte-americana

Um bombardeio pode ocorrer no sábado (21), de acordo com a CBS News

Lívia Ximenes
fonte

O presidente Donald Trump ainda não tomou uma decisão sobre o possível ataque, segundo a imprensa dos EUA (Foto: MELINA MARA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Os Estados Unidos (EUA) estão prontos para atacar o Irã neste sábado (21), segundo a CBS News. A informação foi divulgada pela imprensa norte-americana nessa quarta-feira (18). A decisão final do presidente Donald Trump é crucial para a operação.

Nesse momento, EUA e Irã estão em negociação de um acordo que limita o programa nuclear iraniano. O governo do Irã declara que o projeto possui objetivos pacíficos, entretanto, o estadunidense teme o desenvolvimento de uma arma nuclear. Em encontros recentes, as delegações de ambos países garantiram pequenos avanços, porém sem um acordo a vista.

Trump declarou que, caso não haja acerto, atacará o Irã. As Forças Armadas dos EUA estão prontas para agir neste final de semana, conforme a CBS News. Além disso, as ações podem se estender em dias posteriores.

Nesta semana, o Pentágono inicia a transferência de funcionários norte-americanos no Oriente Médio para outras áreas, como países europeus ou Estados Unidos, de acordo com a emissora. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou, nessa quarta-feira, que os EUA têm “vários argumentos” para justificar o ataque: “Esse é um tema que o presidente leva a sério. Ele está sempre pensando no que é do interesse dos Estados Unidos, das Forças Armadas e do povo americano.”

O Irã disse que, se houver bombardeio, atacará as bases norte-americanas no Oriente Médio. Atividades militares navais com forças russas no Mar de Omã e ao norte do Oceano Índico foram anunciadas para esta quinta-feira (19).

13.02.26 21h13

