EUA enviam 3 mil soldados para retirar diplomatas do Afeganistão

Os Estados Unidos iniciaram nesta quinta-feira, 12, uma operação para retirar civis da embaixada americana em Cabul, frente ao rápido avanço do Taleban e à deterioração da segurança no Afeganistão. A ação envolve três batalhões de infantaria e cerca de 3 mil soldados. O trabalho diplomático será mantido apesar da equipe reduzida, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price.

As tropas estão a caminho do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, na capital afegã, onde devem chegar nas próximas 24-28 horas, informou o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby.

A Embaixada americana em Cabul tem cerca de 4 mil funcionários. O número de civis é desconhecido. Price disse a repórteres em Washington que a retirada, que inclui cerca de 1.400 cidadãos americanos, ocorreria nos próximos dias.

"Como sempre dissemos, o ritmo acelerado dos avanços militares do Taleban e o consequente aumento na violência e instabilidade em todo o Afeganistão são de grande preocupação", disse ele. "Temos avaliado a situação de segurança, todos os dias, para determinar a melhor forma de manter seguros os que servem em nossa embaixada."

Price afirmou, no entanto, que o trabalho diplomático continua. "Deixe-me ser muito claro sobre isso: a embaixada permanece aberta", declarou aos repórteres.

A operação desta quinta-feira indica que o governo Biden tem dúvidas sobre a capacidade do governo afegão de fornecer segurança diplomática suficiente na capital. Paralelamente, negociadores americanos tentam obter do Taleban alguma garantia de que a embaixada não será atacada, disseram duas autoridades ao The New York Times.

Como um plano de contingência no caso de qualquer esvaziamento da embaixada se transformar em uma luta com o Taleban, funcionários do Departamento de Defesa encarregaram milhares de fuzileiros navais de iniciar um exercício de treinamento que pode, se necessário, rapidamente ser transformado em um desdobramento de retirada, disseram as autoridades. Os fuzileiros navais foram informados de que podem precisar estar prontos dentro de 96 horas, disseram as autoridades.

Nesta quinta-feira, a Embaixada enviou o último de uma série de alertas alarmantes, instando os americanos a "deixar o Afeganistão imediatamente usando as opções de voos comerciais disponíveis".