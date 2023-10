EUA emitem ‘alerta de segurança mundial’ por possibilidade de ataques terroristas

AJUDA HUMANITÁRIA

Conflito no Oriente Médio: Egito libera entrada de caminhões com ajuda humanitária em Gaza

O presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, conversou com Joe Biden, presidente dos EUA, por telefone na noite de quarta-feira (18). Após a conversa, o governo do Egito autorizou a entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza.