EUA e Israel devem ser responsabilizados por agressão e pagar compensação, diz ministro do Irã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, enviou uma carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e ao presidente do Conselho de Segurança, argumentando que o órgão deve reconhecer os Estados Unidos e Israel como responsáveis pelas agressões que resultaram no conflito de 12 dias.

O chanceler também solicita que os países paguem uma compensação pelos danos.

O teor da correspondência foi divulgado pelo Irã em uma publicação na rede X.