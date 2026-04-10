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EUA e Irã se preparam para negociações de paz em Islamabad

Os ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano e o controle do Irã sobre o Estreito de Ormuz ameaçam a trégua

Estadão Conteúdo
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Bandeiras do Irã e dos Estados Unidos. (Foto: Freepick)

Negociadores do Irã e dos Estados Unidos se preparam para as conversas de alto nível marcadas para o sábado, 11, em Islamabad (Paquistão), em meio a um frágil cessar-fogo. Os ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano e o controle do Irã sobre o Estreito de Ormuz ameaçam a trégua.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, estava prestes a decolar para o Paquistão, enquanto o Irã ainda mantinha segredo sobre os representantes que enviará para as negociações. O regime iraniano exige que as hostilidades contra o Hezbollah sejam encerradas, sob risco de suspensão do diálogo com os americanos.

Enquanto isso, o Kuwait disse ter enfrentado um ataque de drones na noite desta quinta-feira, 9, que atribuiu ao Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica, no entanto, negou ter lançado qualquer novo ataque.

Além das negociações entre os Estados Unidos e o Irã, os governos de Israel e do Líbano devem abrir diálogo na semana que vem, em Washington, sobre o desarmamento do Hezbollah.

Sob pressão do presidente americano, Donald Trump, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou a abertura de negociações com os libaneses na quinta-feira, mas disse que não interromperá os ataques contra o grupo pró-Irã. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

CESSAR-FOGO

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