EUA: Chefe do ICE, responsável pela repressão aos imigrantes, renuncia ao cargo

Washington, 17/04/2026 - O diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), Todd Lyons, deixará o cargo no fim de maio, informou a Secretaria de Segurança Interna na quinta-feira, 16. O motivo da renúncia e o nome do substituto de Lyons não foram informados.

O ICE é o órgão responsável por executar a política de deportação em massa de imigrantes determinada pelo presidente americano, Donald Trump.

Lyons foi nomeado diretor interino do ICE em março de 2025 e ampliou a atuação do órgão, que recebeu grandes aportes de recursos do governo Trump para reforçar a fiscalização e expandir as detenções de pessoas em situação irregular nos Estados Unidos.

Em janeiro, agentes do ICE mataram dois cidadãos americanos em Minneapolis (Minnesota), durante ações de repressão contra imigrantes. Os episódios provocaram uma onda global de protestos contra a política migratória de Trump.

Lyons é considerado diretor interino do ICE por não ter sido formalmente aprovado pelo Senado para exercer o cargo. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast