EUA buscam petróleo na Venezuela e Maduro diz que bandeira dos países ‘ficaram lindas juntas’

Devido à instabilidade provocada pela invasão russa à Ucrânia, o governo americano pretende negociar a importação de petróleo da Venezuela. Na última segunda-feira, a secretária de imprensa da Casa Brança, Jen Psaki, confirmou que uma delegação de altos funcionários do governo dos Estados Unidos esteve em Caracas para tratar sobre o assunto. O próprio presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também falou sobre a visita. As informações são do Portal Metrópoles.

“No sábado passado, chegou à Venezuela uma delegação dos Estados Unidos da América do Norte. Os recebi aqui no Palácio Presidencial. Tivemos uma reunião que eu poderia qualificar como respeitosa, cordial, muito diplomática”, declarou o líder venezuelano. “Fizemos um encontro, no escritório presidencial, ali estavam as bandeiras dos EUA e da Venezuela e elas ficaram lindas. Unidas, como devem estar”, completou.

Segundo ele, a conversa durou quase duas horas e os países concordaram em avançar numa agenda de temas de interesse. “Achei muito importante conversar cara a cara temas de interesse da Venezuela e do mundo”.

Maduro está na Presidência da Venezuela desde 2012 e se isolou do mundo ao permanecer no poder de forma antidemocrática. Agora, na tentativa de buscar alternativas para o caso da imposição de um boicote das potências ocidentais ao petróleo russo, os EUA estão quebrando sua resistência ao regime venezuelano.