Barco com restos mortais é achado em área que família sumiu em 2024

Quase um ano após a Guarda Costeira dos EUA suspender a busca por uma família de quatro pessoas desaparecidas após o barco em que estavam virar no Alasca, a embarcação, com restos humanos, foi encontrada, informaram autoridades locais na semana passada.

A descoberta ocorreu depois que três empresas privadas do Alasca, incluindo uma que utiliza equipamentos de sonar para buscas subaquáticas, se ofereceram em abril para ajudar a procurar a família, que é do Texas, de acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Segurança Pública do Alasca.

No início deste mês, eles encontraram o barco desaparecido, junto com restos humanos, a uma profundidade de 55 metros na Baía de Kachemak, perto de Homer, informou o departamento.

Mergulhadores conseguiram então recuperar três conjuntos de restos mortais da embarcação afundada durante mergulhos realizados na terça e quarta-feira.

Os restos mortais foram levados ao Instituto Médico Legal do Estado para a realização de autópsias e identificação, segundo o departamento de segurança pública. Não foi informado quanto tempo levará para identificar os restos.

A família desaparecida de Troy, Texas, inclui Mary Maynard, 37 anos, e David Maynard, 42 anos, junto com os filhos Colton, de 11 anos, e Brantley, de 8 anos, conforme o comunicado.

A busca pela família foi iniciada em agosto, após um relato de que uma embarcação de alumínio de 8,5 metros, transportando oito pessoas, começou a ter infiltração de água, informou a Guarda Costeira dos EUA na época. A Guarda Costeira notificou outras embarcações na área sobre a situação, e um barco próximo resgatou quatro pessoas.

A Guarda Costeira vasculhou a Baía de Kachemak e equipes de busca e resgate do Alasca tentaram usar equipamentos de sonar para localizar a família, segundo o departamento de segurança pública do Estado. No entanto, não tiveram sucesso e, na noite seguinte, a busca foi suspensa.

Christi Wells, que na época divulgou um comunicado em nome dos pais de Mary Maynard, disse que a família gostava de passar tempo com amigos e parentes, além de viajar, segundo o Anchorage Daily News. Mary Maynard era enfermeira itinerante e David Maynard cuidava das crianças em casa e tinha um negócio de jardinagem, disse ela.