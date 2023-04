EUA anunciam novo envio de suprimentos militares à Ucrânia para contraofensiva

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (19) um novo envio de suprimentos militares à Ucrânia, que se prepara para uma contraofensiva frente ao exército russo. A Casa Branca afirmou que o pacote incluirá munições para o sistema de foguetes múltiplos HIMARS e projéteis de artilharia, acrescentando que o Pentágono fornecerá mais detalhes.

A porta-voz do Executivo americano, Karine Jean-Pierre, explicou que o envio faz parte dos esforços contínuos dos EUA para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão russa, que começou em fevereiro de 2022. Além das munições para os sistemas de foguetes HIMARS e os sistemas antiblindagem fornecidos pelos EUA, o pacote também incluirá projéteis de artilharia adicionais.

O anúncio ocorreu em conjunto com o recebimento pela Ucrânia de seus primeiros sistemas de defesa aérea American Patriot e dos tanques leves de batalha franceses AMX-10. Os países ocidentais também planejam fornecer tanques para Kiev, sobretudo para a contraofensiva nos próximos meses, com o objetivo de reconquistar os territórios ocupados pelos russos no leste e no sul do país.

Envio de equipamento ocorre em momento crítico

A Ucrânia tem recebido ajuda militar de diversos países aliados desde o início do conflito com a Rússia. Os EUA lideram o esforço da Otan para fornecer armas e equipamentos ao país. No entanto, Moscou tem denunciado a intervenção de Washington no conflito, sugerindo que a Otan está travando uma guerra contra a Rússia em solo ucraniano.

O novo envio de suprimentos militares dos EUA à Ucrânia ocorre em um momento crítico do conflito, com o país se preparando para uma contraofensiva contra o exército russo. A ajuda dos países ocidentais tem sido fundamental para que a Ucrânia possa se defender da invasão russa e buscar retomar seus territórios ocupados.