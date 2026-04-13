Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA anunciam bloqueio de portos do Irã; Teerã afirma estar pronto para a luta

O bloqueio será "aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações entrando ou saindo de portos e áreas costeiras iranianas

Estadão Conteúdo
fonte

Estreito de Ormuz (Reprodução / Google Maps)

O Comando Central dos Estados Unidos anunciou que começará a bloquear todos os portos e áreas costeiras do Irã às 11h desta segunda-feira, 13, (pelo horário de Brasília). A medida foi tomada após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar interromper totalmente o fluxo de navegação no Estreito de Ormuz, diante do fracasso das negociações de paz, realizadas no Paquistão, no fim de semana.

O bloqueio será "aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações entrando ou saindo de portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Árabe e no Golfo de Omã", informou o Comando Central americano, que abriu exceção para navios que percorrem trajetos que não envolvem portos iranianos.

Serviços de rastreamento mostram que cerca de 40 navios comerciais cruzaram o Estreito de Ormuz desde o anúncio da trégua entre Estados Unidos e Irã, na terça-feira, 7. Em tempos de paz, até 135 embarcações cruzam a passagem diariamente.

O Irã prometeu reagir ao bloqueio dos portos imposto pelos americanos. O conselheiro militar Mohsen Rezaei disse que as forças iranianas têm "alavancas importantes intocadas" para contra-atacar a eventual presença americana na região.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que participou das negociações com os americanos, disse o seguinte, ao se dirigir a Trump: "Se você lutar, nós lutaremos". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/PORTOS IRANIANOS/BLOQUEIO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

fogo

Incêndio BYD: fogo atinge estacionamento da fabricante de veículos elétricos

Ações da empresa registraram queda de 0,6% durante a madrugada

14.04.26 11h31

após captura de maduro

María Corina Machado defende convocar eleições na Venezuela 'o mais rápido possível'

Oposição exige que a presidente interina, Delcy Rodríguez, convoque eleições presidenciais

14.04.26 9h48

decisão

Itália suspende acordo de defesa com Israel

Tratado de defesa foi ratificado em 2006 e era renovado tacitamente a cada cinco anos

14.04.26 9h34

MUNDO

França e Reino Unido vão discutir missão para proteger navegação em Ormuz na sexta-feira, 17

Países vêm trabalhando nas últimas semanas para estruturar uma operação de escolta a navios-tanque e porta-contêineres

14.04.26 9h06

MAIS LIDAS EM MUNDO

CURIOSIDADE

O que aconteceu com as bandeiras dos EUA colocadas na Lua? Saiba se elas ainda estão lá!

A primeira bandeira foi hasteada por Neil Armstrong e Buzz Aldrin no dia 20 de julho de 1969, na superfície lunar

10.04.26 18h09

POLÊMICA

Após criticar o papa, Trump publica imagem de si mesmo como uma figura semelhante a Jesus

A ilustração mostra Trump com vestes brancas e vermelhas e mãos que emitem luz

13.04.26 11h22

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda