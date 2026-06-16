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EUA: Aglomerado de tempestades no Atlântico pode iniciar temporada de furacões e atingir Texas

Estadão Conteúdo

Um aglomerado de tempestades ao longo da Costa do Golfo pode se tornar a primeira tempestade tropical nomeada da temporada de furacões do Atlântico de 2026, informou o Centro Nacional de Furacões.

As tempestades ameaçavam trazer fortes chuvas que podem levar a inundações perigosas em estados do sul dos EUA, incluindo Texas e Louisiana. O sistema estava centrado na tarde de terça-feira, 16, a cerca de 85 quilômetros ao sul-sudoeste de Corpus Christi, Texas, de acordo com um aviso do centro de furacões.

O diretor do Centro Nacional de Furacões, Michael Brennan, disse que os meteorologistas esperam que o sistema se fortaleça, possivelmente em uma tempestade tropical até o início de quarta-feira. Mas as áreas costeiras podem experimentar condições de tempestade tropical esta semana, mesmo que o sistema não receba oficialmente um nome, disse Brennan.

"O principal perigo com esses tipos de sistemas é, em grande parte, a inundação causada pelas fortes chuvas", disse Brennan. "E poderíamos ver inundações repentinas e urbanas potencialmente ameaçadoras à vida ao longo da costa do Texas até o centro do Mississippi até quinta-feira. Chuvas prolongadas podem estender a ameaça de inundação até o fim de semana."

Tornados eram possíveis desde a costa superior do Texas até o sul da Louisiana, Mississippi, Alabama e Panhandle da Flórida, disseram os meteorologistas.

Os ventos máximos sustentados da tempestade estavam em torno de 45 km/h na terça-feira, quase atingindo os 63 km/h necessários para ser nomeada uma tempestade tropical. O sistema tinha 70% de chance de se formar em um ciclone tropical nos próximos dois dias, disse o centro de furacões.

Houston, onde uma partida da Copa do Mundo entre Portugal e a República Democrática do Congo está marcada para quarta-feira, está sob alerta de inundação desde segunda-feira. O estádio é coberto, e nenhum plano foi anunciado para mover ou reagendar a partida.

Até quinta-feira, as tempestades podem deixar de 10 a 20 centímetros de chuva, com totais isolados de até 30 centímetros em áreas costeiras.

Um alerta de tempestade tropical já estava em vigor de Sargent, Texas, até Morgan City, Louisiana. Ondas fortes podem causar correntes de retorno ao longo do Golfo nos próximos dias.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

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