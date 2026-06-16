Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Banco Mundial aprova US$ 2 bilhões para garantias de empréstimos comerciais da Argentina

Estadão Conteúdo

O Banco Mundial anunciou nesta terça-feira, 16, que está emitindo garantias para permitir que a Argentina tenha acesso a até US$ 2 bilhões em empréstimos comerciais, uma medida destinada a ajudar o acesso da economia do país sul-americano aos mercados internacionais de capitais.

O Banco Mundial afirmou que o novo empréstimo terá prazo de seis anos, com três anos de carência, mas não ofereceu mais detalhes sobre suas condições. As garantias do banco cobrirão 95% dos pagamentos do serviço da dívida do empréstimo comercial, "permitindo que a Argentina reduza os custos de empréstimo e fortaleça a gestão da dívida pública", segundo comunicado da instituição multilateral.

"Essa estrutura inovadora de garantias ajuda a fazer a ponte para o retorno do país aos mercados internacionais de capitais, mobilizando financiamento em condições mais acessíveis, ao mesmo tempo em que apoia reformas que impulsionam o investimento privado, a produtividade e a resiliência de longo prazo", afirmou a vice-presidente do Banco Mundial para América Latina e Caribe, Susana Cordeiro Guerra.

A Fitch e a S&P Global elevaram a classificação de risco da Argentina para "B-" nas últimas semanas, citando a melhora do quadro fiscal do país e o avanço das reformas estruturais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ARGENTINA/EMPRÉSTIMO/BANCO MUNDIAL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

política

Zelenski pede encontro com Lula no G7, mas reunião é incerta

Lula e Zelenski já tiveram seus entreveros no passado devido à proximidade de Lula com Putin

16.06.26 18h11

conflito

G7 aumenta a pressão por fim da guerra na Ucrânia e Trump pode retomar sanções à Rússia

Trump afirmou que tinha a intenção de "fazer algo" sobre a guerra na Ucrânia

16.06.26 17h18

'sai pra lá'

Vídeo de príncipe do Marrocos evitando beijo na mão viraliza; entenda o gesto

O herdeiro do Marrocos, de 23 anos, preferiu um aperto de mãos, gerando elogios nas redes sociais por quebrar protocolo real

16.06.26 17h13

investigação

Bancos do Paraguai são alvo de mega-assalto com explosivos; brasileiros são suspeitos

Segundo o Ministério do Interior do Paraguai, os criminosos atacaram simultaneamente as instalações de bancos

16.06.26 16h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Trump é vaiado no Madison Square Garden antes de jogo das finais da NBA

As vaias se intensificaram quando Trump apareceu no telão

09.06.26 7h23

EUA e Irã anunciam acordo para encerrar guerra no Oriente Médio

A trégua abre caminho para novas negociações que podem, em última instância, encerrar definitivamente o confronto armado

15.06.26 7h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda