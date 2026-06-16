Banco Mundial aprova US$ 2 bilhões para garantias de empréstimos comerciais da Argentina

O Banco Mundial anunciou nesta terça-feira, 16, que está emitindo garantias para permitir que a Argentina tenha acesso a até US$ 2 bilhões em empréstimos comerciais, uma medida destinada a ajudar o acesso da economia do país sul-americano aos mercados internacionais de capitais.

O Banco Mundial afirmou que o novo empréstimo terá prazo de seis anos, com três anos de carência, mas não ofereceu mais detalhes sobre suas condições. As garantias do banco cobrirão 95% dos pagamentos do serviço da dívida do empréstimo comercial, "permitindo que a Argentina reduza os custos de empréstimo e fortaleça a gestão da dívida pública", segundo comunicado da instituição multilateral.

"Essa estrutura inovadora de garantias ajuda a fazer a ponte para o retorno do país aos mercados internacionais de capitais, mobilizando financiamento em condições mais acessíveis, ao mesmo tempo em que apoia reformas que impulsionam o investimento privado, a produtividade e a resiliência de longo prazo", afirmou a vice-presidente do Banco Mundial para América Latina e Caribe, Susana Cordeiro Guerra.

A Fitch e a S&P Global elevaram a classificação de risco da Argentina para "B-" nas últimas semanas, citando a melhora do quadro fiscal do país e o avanço das reformas estruturais.