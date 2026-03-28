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Estreito de Ormuz: Irã anuncia que irá coordenar tráfego e exigir aval militar para embarcações

Irã afirmou que o bloqueio parcial e a insegurança no canal é uma "consequência direta" da agressão militar liderada por Estados Unidos e Israel.

Estadão Conteúdo
fonte

A guerra entrou em sua quarta semana com novos focos de tensão (Reprodução / Redes Sociais)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado, 28, via Telegram, que o governo passará a coordenar a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz apenas mediante autorização de órgãos militares e de segurança do país, bloqueando o trânsito de unidades consideradas "hostis".

O anúncio ocorre no marco de 30 dias de guerra, período que Araghchi classificou como uma "violação faturada do direito humanitário" e da soberania nacional do Irã.

Ainda em comunicado, Araghchi afirmou que o bloqueio parcial e a insegurança no canal é uma "consequência direta" da agressão militar liderada por Estados Unidos e Israel.

Em conversa telefônica com o chanceler da Grécia, Giorgos Gerapetritis, Araghchi declarou que Teerã adotou medidas para gerenciar o tráfego na via marítima, visando impedir que "agressores e seus parceiros" utilizem o canal para fins militares contra o território iraniano.

O chanceler também emitiu um alerta aos países vizinhos que abrigam forças estrangeiras. "O Irã manterá operações defensivas contra as origens de ataques, incluindo bases militares e instalações logísticas situadas em territórios de terceiros na região."

Pelo lado grego, Gerapetritis expressou "profunda preocupação" com os impactos econômicos e de segurança da guerra, manifestando a esperança de que a estabilidade regional seja restaurada com brevidade. A Grécia, que possui uma das maiores frotas mercantes do mundo, é diretamente afetada por restrições de navegação em rotas estratégicas como a de Ormuz.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.I

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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