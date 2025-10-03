Capa Jornal Amazônia
Estou encorajado pela declaração do Hamas e apoiaremos esforços para garantir paz, diz Guterres

Estadão Conteúdo

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que se sente "encorajado" pela declaração do Hamas, que aceitou libertar os reféns israelenses, e pediu para que todas as partes envolvidas aproveitem a oportunidade para encerrar a guerra em Gaza, em publicação no X, nesta sexta-feira.

"Reitero meu apelo consistente por um cessar-fogo imediato e permanente, pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns e pelo acesso humanitário irrestrito", mencionou na postagem. Na ocasião, ele agradeceu a mediação feita pelo Catar e pelo Egito.

Guterres ressaltou que a ONU apoiará todos os esforços para atingir a paz "a fim de evitar ainda mais sofrimento".

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/GAZA/CESSAR-FOGO/ONU/GUTERRES
