Estados Unidos vão revogar vistos de estudantes chineses, diz Marco Rubio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira, 28, que os Estados Unidos vão revogar os vistos de estudantes chineses.

"Sob a liderança do presidente Trump, o Departamento de Estado dos EUA trabalhará com o Departamento de Segurança Interna para revogar agressivamente os vistos de estudantes chineses, incluindo aqueles com ligações ao Partido Comunista Chinês ou que estudam em áreas críticas", afirma a nota assinada por Marco Rubio.

"Também revisaremos os critérios de visto para aumentar o escrutínio de todos os futuros pedidos de visto da República Popular da China e de Hong Kong", conclui.

A China é o segundo maior país de origem de estudantes internacionais nos Estados Unidos, atrás apenas da Índia. No ano letivo de 2023-2024, mais de 270 mil estudantes internacionais vieram da China.

Esses laços entre o ensino superior dos EUA e a China entraram na mira dos republicanos. Este mês, deputados do partido pressionaram a Universidade Duke a cortar relações com uma universidade chinesa.

No ano passado, republicanos da Câmara divulgaram um relatório alertando que centenas de milhões de dólares em financiamento para a defesa estavam sendo direcionados a parcerias de pesquisa ligadas ao governo chinês.

O Departamento de Segurança Interna levantou questões semelhantes em uma carta que proibiu estudantes internacionais da Universidade Harvard na semana passada. A secretária Kristi Noem acusou Harvard de "coordenar com o Partido Comunista Chinês", citando colaborações de pesquisa com estudiosos chineses.