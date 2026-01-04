Estados Unidos prometem trabalhar com lideranças da Venezuela se forem tomadas 'decisões certas'

Os Estados Unidos afirmaram estar dispostos a trabalhar junto às atuais lideranças da Venezuela, mas apenas se estas tomarem as “decisões certas”. A declaração foi feita pelo secretário de Estado, Marco Rubio, neste domingo (4), mais de 24 horas após o ataque norte-americano que invadiu o país e capturou o presidente Nicolás Maduro.

“Vamos fazer nossas avaliações das pessoas”, disse o secretário em entrevista à CBS News, ao se referir à relação que os Estados Unidos possivelmente terão com a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, que comanda o país de forma interina.

Ainda de acordo com Rubio, caso as “decisões certas” não sejam tomadas, os Estados Unidos irão intensificar a pressão sobre a Venezuela.

“Vamos julgar tudo pelo que fizerem, e vamos ver o que fazem. Eu sei o seguinte: se não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão diversas ferramentas de pressão”, afirmou o secretário.

De acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump, a Venezuela precisará passar por uma “transição apropriada”. Sem dar muitos detalhes sobre como o país será gerido, ele destacou apenas que empresas norte-americanas irão administrar as reservas de petróleo do país latino-americano.

O comando da Venezuela pela vice-presidente Delcy Rodríguez foi determinado pela Suprema Corte do país. Segundo a Constituição venezuelana, caso Maduro seja removido do cargo, a vice-presidente assume a Presidência de forma interina.