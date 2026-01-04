Capa Jornal Amazônia
Estados Unidos prometem trabalhar com lideranças da Venezuela se forem tomadas 'decisões certas'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que os EUA vão avaliar as lideranças venezuelanas

O Liberal
fonte

Donald Trump em coletiva neste sábado (3) (Foto: JIM WATSON / AFP)

Os Estados Unidos afirmaram estar dispostos a trabalhar junto às atuais lideranças da Venezuela, mas apenas se estas tomarem as “decisões certas”. A declaração foi feita pelo secretário de Estado, Marco Rubio, neste domingo (4), mais de 24 horas após o ataque norte-americano que invadiu o país e capturou o presidente Nicolás Maduro.

VEJA MAIS:

image 'Roubaram nosso petróleo', diz Trump ao anunciar exploração na Venezuela
Presidente americano alega que indústria petrolífera da Venezuela país estava "um fracasso total" há muito tempo

image Avião com Maduro chega aos EUA após captura pelo governo Trump
Ex-presidente venezuelano e sua esposa, Cilia Flores, foram detidos em Caracas na madrugada e acusados de narcoterrorismo, entre outros crimes

“Vamos fazer nossas avaliações das pessoas”, disse o secretário em entrevista à CBS News, ao se referir à relação que os Estados Unidos possivelmente terão com a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, que comanda o país de forma interina.

Ainda de acordo com Rubio, caso as “decisões certas” não sejam tomadas, os Estados Unidos irão intensificar a pressão sobre a Venezuela.

“Vamos julgar tudo pelo que fizerem, e vamos ver o que fazem. Eu sei o seguinte: se não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão diversas ferramentas de pressão”, afirmou o secretário.

De acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump, a Venezuela precisará passar por uma “transição apropriada”. Sem dar muitos detalhes sobre como o país será gerido, ele destacou apenas que empresas norte-americanas irão administrar as reservas de petróleo do país latino-americano.

O comando da Venezuela pela vice-presidente Delcy Rodríguez foi determinado pela Suprema Corte do país. Segundo a Constituição venezuelana, caso Maduro seja removido do cargo, a vice-presidente assume a Presidência de forma interina.

Palavras-chave

Venezuela X EUA

Donald Trump

MADURO
Mundo
.
