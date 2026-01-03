Capa Jornal Amazônia
Avião com Maduro chega aos EUA após captura pelo governo Trump

Ex-presidente venezuelano e sua esposa, Cilia Flores, foram detidos em Caracas na madrugada e acusados de narcoterrorismo, entre outros crimes

O Liberal

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado pelas autoridades dos Estados Unidos (EUA) na madrugada deste sábado, 3, em Caracas, e chegou a Nova York por volta das 18h30 do mesmo dia para ser julgado, de acordo com o governo americano. Sua esposa, Cilia Flores, também foi detida durante a operação.

O avião que transportava Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, pousou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart, em Nova Iorque. O ex-presidente venezuelano saiu algemado da aeronave, escoltado por mais de uma dúzia de agentes federais e vestindo uma roupa cinza clara. O Boeing 757-200 do Departamento de Justiça americano, que partiu da Baía de Guantánamo, em Cuba, seguiu rumo aos Estados Unidos. Durante o trajeto, o espaço aéreo na região do Caribe foi fechado.

Declarações de Donald Trump sobre a captura

Em coletiva de imprensa realizada mais cedo, o então presidente Donald Trump afirmou que avaliava os próximos passos para o país sul-americano. Ele disse ainda que os EUA pretendem conduzir o país por meio de um "grupo" em formação até uma transição de poder, sem detalhar prazos ou o funcionamento do arranjo.

Donald Trump ainda relatou ter assistido "ao vivo" à captura de Nicolás Maduro, transmitida por agentes que participaram da missão em Caracas. Ele comparou a experiência a "ver um programa televisivo".

O então presidente americano declarou que a ação na Venezuela estava prevista para ocorrer quatro dias antes, mas foi adiada por condições climáticas. Ele acrescentou ter conversado com Maduro uma semana antes, quando o venezuelano supostamente tentou negociar uma saída pacífica do poder. Trump afirmou: "Eles quiseram negociar no final, mas eu não queria".

Acusações da Justiça Americana contra Maduro

No mesmo sábado, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou que Nicolás Maduro seria julgado pela Justiça americana em um tribunal de Nova York. Segundo Bondi, o ex-presidente e a primeira-dama, Cilia Flores – também detida pelas autoridades americanas –, foram formalmente acusados dos seguintes crimes:

  • conspiração para narcoterrorismo;
  • conspiração para tráfico de cocaína;
  • posse de metralhadoras e dispositivos explosivos;
  • conspiração para posse de metralhadores.

Detalhes do transporte de Nicolás Maduro

De acordo com Donald Trump, Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados em Caracas pelos agentes da ação dos EUA na Venezuela. Ambos foram levados por um helicóptero das Forças Armadas dos EUA até o Iwo Jima, um dos navios de guerra da Marinha dos EUA.

Essa embarcação estava posicionada no mar do Caribe desde o fim do ano passado e possui grande capacidade para projetar poder aéreo e terrestre em operações combinadas, contando com helicópteros, aviões e fuzileiros a bordo.

Ação de captura em Caracas e suas consequências

Após meses de especulações e operações marítimas perto da costa venezuelana, os Estados Unidos (EUA) realizaram uma operação de captura neste sábado, 3, em diversos pontos de Caracas. Durante a ação, Nicolás Maduro e sua esposa foram detidos.

Mais cedo, o próprio Trump anunciou a ação em suas redes sociais: "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso uma ação de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado com sua esposa, e retirado do país por via aérea".

Trump afirmou que a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas, mas não informou para onde Maduro e a mulher foram levados. Em resposta, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, exigiu uma prova de vida para o governo americano, declarando não saber onde o ex-presidente estava.

Coincidentemente, uma série de explosões atingiu Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. A Associated Press (AP) reportou que ao menos sete explosões foram ouvidas em um intervalo de cerca de 30 minutos na cidade.

Moradores de diferentes bairros de Caracas relataram tremores, barulho de aeronaves e correria nas ruas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, principalmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da capital. Vídeos que circulavam nas redes sociais mostravam colunas de fumaça saindo de instalações militares e aeronaves sobrevoando Caracas em baixa altitude.

Mundo
.
