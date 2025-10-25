Capa Jornal Amazônia
Esquerdista independente será a nova presidente da Irlanda

Estadão Conteúdo

A candidata independente de esquerda Catherine Connolly está prestes a se tornar a próxima presidente da Irlanda, após sua rival admitir a derrota na eleição presidencial deste sábado.

A contagem dos votos ainda está em andamento, mas antes do resultado oficial, Heather Humphreys, do partido de centro-direita Fine Gael, disse a jornalistas que gostaria de "parabenizar Catherine Connolly por se tornar a próxima presidente da Irlanda".

"Catherine será uma presidente para todos nós e ela será minha presidente, e eu realmente gostaria de desejar a ela tudo de muito, muito bom", disse Humphreys.

As pesquisas mostravam um apoio consistente e forte dos eleitores a Connolly, 68, em relação a Humphreys, 64. O papel de presidente é amplamente cerimonial na Irlanda.

Connolly, advogada e parlamentar independente desde 2016, tem sido franca em criticar Israel sobre a guerra em Gaza. Ela alertou também contra a crescente "militarização" da União Europeia após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Ela obteve o apoio de uma série de partidos de esquerda, incluindo o Sinn Féin, o Partido Trabalhista e os Social-Democratas.

O Primeiro-Ministro, Micheál Martin, parabenizou Connolly por sua "vitória eleitoral muito abrangente", acrescentando que "está claro que ela será a próxima presidente da Irlanda".

Martin disse que está ansioso para trabalhar com a nova presidente enquanto "a Irlanda continua a desempenhar um papel significativo no cenário global, e enquanto aguardamos sediar a presidência da UE na segunda metade de 2026".

Resultados iniciais e incompletos mostram Connolly obtendo mais de 60% dos votos.

Connolly e Humphreys foram as únicas concorrentes depois que Jim Gavin, o candidato do partido Fianna Fail, de Martin, desistiu da corrida três semanas antes da eleição.

Embora os presidentes irlandeses representem o país no cenário mundial, recebam chefes de estado visitantes e desempenhem um papel constitucional importante, eles não têm o poder de moldar leis ou políticas.

No entanto, partidos de esquerda celebraram os resultados como uma mudança significativa na política irlandesa.

"Vimos um verdadeiro apetite pela mudança que Catherine representa", disse a líder do Partido Trabalhista, Ivana Bacik. "Acreditamos que isso realmente significa que um novo tipo de política é possível, que agora podemos realizar a ambição de que falei há um ano: A real perspectiva de um governo liderada pelo centro-esquerda após a próxima eleição geral."

Connolly sucederá Michael D. Higgins, presidente desde 2011, tendo cumprido o máximo de dois mandatos de sete anos. Ela será a 10ª presidente da Irlanda e a terceira mulher a ocupar o cargo.

Os votos estavam sendo contados manualmente. O resultado final será declarado mais tarde neste sábado, assim que todas as 43 circunscrições eleitorais concluírem a contagem. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

