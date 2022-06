Espião russo se passa por brasileiro para tentar se infiltrar em tribunal da Holanda

Um espião russo tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia, na Holanda. Segundo o serviço de inteligência do país, ele dizia ser brasileiro. As informações são do Em Tempo.

VEJA MAIS

O acusado dizia se chamar Viktor Muller Ferreira. Ele chegou a se candidatar a um posto de estágio não remunerado na instituição, que, dentre suas atribuições, investiga possíveis crimes de guerra cometidos na Guerra da Ucrânia. Autoridades holandesas dizem que seu nome verdadeiro é Sergey Vladimirovich Cherkasov.

O espião foi deportado de volta ao Brasil e, segundo a Polícia Federal (PF), está sob custódia e será processado por uso de documentos falsos.

O Serviço de Segurança e Inteligência Geral da Holanda (AIVD, na sigla em inglês) informou que se ele tivesse conseguido assumir o cargo e se infiltrar na organização, poderia ter causado danos reais.