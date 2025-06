Escritório da Boeing em Kiev foi atingido em ataque aéreo russo, diz 'FT'

Um escritório da empresa de aviação americana Boeing em Kiev, capital da Ucrânia, foi atingido na noite do último domingo, dia 8, em um ataque aéreo russo.

Segundo informações do Financial Times, o edifício sofreu danos de grandes proporções em uma ação que parece ter sido direcionada. Nenhum funcionário ficou ferido. A empresa não comentou o bombardeio.

Imagens divulgadas pelo serviço de emergência da Ucrânia, checadas pelo jornal, mostram um incêndio na construção, que ficou coberta por uma nuvem de fumaça.

O ataque com mísseis e drones do último domingo foi um dos mais intensos desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, e acertou também prédios residenciais e uma maternidade. As cidades mais atingidas foram Kiev e Odessa, no sul do país.

A Boeing chegou a empregar mais de mil funcionários na Ucrânia e, mesmo após três anos de guerra, continua a operar no país. As operações são focadas em engenharia e suporte técnico.

A empresa mantém relacionamento comercial com a fabricante ucraniana Antonov, conhecida por produzir aeronaves de transporte pesado, incluindo projetos com capacidade militar.

Ao Financial Times, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, declarou que os ataques russos a empresas americanas na Ucrânia "são mais um exemplo do descaso de Putin pelos esforços de paz dos Estados Unidos".

"O fato de a Rússia ter como alvo empresas americanas enfatiza a importância do envolvimento contínuo dos EUA - tanto nos esforços de paz quanto na segurança da Ucrânia e do restante da Europa", afirmou.

O ataque ao prédio da Boeing se soma a uma lista crescente de ofensivas russas a instalações industriais, incluindo usinas de energia, subestações e centro de produção de armamentos.

Além dos ataques aéreos, a Rússia renovou as ofensivas terrestres no leste da Ucrânia, enquanto as negociações de paz com o presidente Vladimir Putin estão estagnadas.